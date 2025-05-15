جيلي الجزائر تحذّر زبائنها!

حذّرت شركة “جيلي الجزائر” من صفحات تقوم بنشر إعلانات كاذبة تزعم أنها تعرض سيارات للبيع باسم علامة جيلي.

وفي بيان لها، أشارت إلى “ظهور صفحات تدعي زورا أنها تابعة لنا وتقوم بنشر إعلانات كاذبة تزعم من خلالها أنها تعرض سيارات للبيع باسم علامتنا. مؤكدة أن هذه الصفحات لا تمت لنا بأي صلة، وأنها تسعى إلى النصب والاحتيال. عبر إيهام الزبائن بوجود عمليات بيع وهمية وطلب تحويلات بنكية أو بيانات شخصية تحت غطاء كاذب.

وأشارت جيلي الجزائر، إلى أنها حاليا لا تقبل أي طلبات، وجميع الطلبات مغلقة على مستوى كافة نقاط البيع المعتمدة. كما انه لم يسبق لنا أن تعاملنا بأي شكل من الأشكال بعمليات بيع عبر صفحات غير رسمية أو عبر تحويلات بنكية، أو وسائل دفع مثل البطاقات المصرفية.- يضيف البيان-

وحذرت الشركة المواطنين من التعامل مع أي صفحة أو شخص يدعي تمثيلنا خارج القنوات الرسمية الموثوقة. داعية إلى توخي الحيطة والحذر والتبليغ عن أي صفحة أو جهة مشبوهة تقوم باستغلال اسمنا لأغراض احتيالية.

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