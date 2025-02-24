جيلي الجزائر تصدر بيانا هاما وتُحذّر!

أعلنت شركة سوديفام، الممثل الرسمي لعلامة جيلي في الجزائر، بأن هناك جهة تدعى “مخلوف أوتو” تنشط في ولاية بسكرة. وتدعي زورا أنها نقطة بيع معتمدة تابعة لنا.

وحذّرت الشركة في بيان لها، أن هذه الجهة لا تمت لهم بأي صلة ولا تملك أي تفويض رسمي منها. كما أن الوكيل الرسمي المعتمد في ولاية بسكرة هو “لالواني أوتو”. ويمكن التواصل معه مباشرة لضمان التعامل مع جهة رسمية وموثوقة لضمان صحة المعلومات وتفادي أي محاولة احتيال.

ودعت الشركة الزبائن إلى الإطلاع على قائمة نقاط البيع الرسمية الخاصة بنهم عبر الموقع الإلكتروني. والتواصل مباشرة مع الوكلاء المعتمدين في حالة الشك أو الاستفسار أو الاتصال مباشرة على رقم خدمة الزبائن.

وأكدت جيلي الجزائر إلتزامها بحقوق عملائها، داعية إلى الحذر و التأكد من التعامل فقط مع القنوات الرسمية لشركة سوديفام جيلى الجزائر.

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