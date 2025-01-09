بالصور ..جيلي الجزائر تطرح سيارة Coolray LIGHT بتصميم رائع ومحرك قوي

تقدم جيلي الجزائر مزايا عديدة لسيارة Geely Coolray LIGHT. من خلال تصميمها الداخلي الكلاسيكي والديناميكي.

وتم تصنيع مجموعة محركات جيلي في المقام الأول من سبائك خفيفة الوزن تستخدم بشكل كامل تقنيات الجيل الثاني من حقن الوقود. يتم تطوير وحدة توليد الطاقة لمنح المستهلكين كفاءة وأداء وتكلفة على مستوى عالمي.

ويعمل محرك Leishen 1.5TD الجديد كليًا 4 سلندر بتناغم تام مع ناقل الحركة 7DCT. مما يوفر أداء تسارع ويحسّن استهلاك الوقود عند 5.8L/100km (NEDC). حيث ان محركها يعمل بنفس قوة محرك موديل أمغراند.

كما أن هذه السيارة مزودة بأذكى وأجدد الأنظمة: نظام تثبيت السرعة الذكي، مساعد الحفاظ على مسار السير، نظام كشف النقاط العمياء، لتمنح قيادة آمنة وتحرّر من القيادة لمسافات طويلة بينما تحافظ على السلامة المرورية.