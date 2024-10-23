جيلي الجزائر تعلن عن خبر هام

أعلنت جيلي الجزائر GEELY أن باخرة وصلت على مستوى ميناء جيجل، محملة بالسيارات. وهذا من أجل تلبية الطلبيات.

وأشارت جيلي GEELY الجزائر، إلى أن الشركة ستتواصل مع المعنيين الذين أودعوا ملفات طلبياتهم، لدفع ما تبقى من المبلغ المتبقي. والمتمثل في 90 بالمائة من ثمن السيارة.

وجاء في بيان الشركة “زبائننا الأعزاء، تعلمكم جيلي الجزائر أنه قد تم وصول باخرة اليوم على مستوى ميناء جيجل”.

“في هذا السياق، نحيطكم علماً، زبائننا الأعزاء، بأنه سيتم التواصل مع المعنيين منكم”. “لدفع ما يتبقى من المبالغ المتعلقة بطلبياتكم والمتمثلة في 90 بالمائة من ثمن السيارة”.

“شكرا على ثقتكم و تفهمكم”.

وتجدر الإشارة، إلى أن الإطلاق الرسمي لعلامة جيلي في الجزائر كان بتاريخ ديسمبر من العام الماضي. وهذا في حفل أقيم بفندق الماريوت بالعاصمة والذي حضره كبار مسؤولي العلامة في إفريقيا. وعلى رأسهم ألان يانغ المدير العام للعلامة.

وكشفت علامة جيلي عن النموذجين اللذين سيتم تسويقيهما. حيث يتعلق الأمر بكل من سيارة Crossover GX3 Pro بسعر يبدأ من 1,970,000.00 دينار جزائري شامل الضريبة بثلاث فئات:

طراز GX3 Pro عبارة عن سيارة كروس أوفر متعددة الإستعمالات مجهزة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان وعزم دوران مقدر ب 140 نيوتن متر مع علبة تروس يدوية بـ 5 سرعات أو علبة تروس أوتوماتيكية CVT حسب الفئة.

سيارة COOLRAY SUV بسعر يبدأ من 3,362,000.00 دينار جزائري شامل الضريبة متوفر بأربع فئات

وتعتبر COOLRAY أكبر وأكثر فخامة من سيارة GX3 Pro التي توفر أداء وميزات فائقة مستندة على تكنلوجيا فولفو حيث تتوفر بمحرك بنزين 1.5 بقوة 172 حصان وعزم دوران مقدر ب 290 نيوتن متر مرتبط بعلبة أوتوموتيكية من سبع سرعات مزدوجة القابض DCT وقد تتوفر السيارة بخيار العلبة اليدوية في قادم الأيام.