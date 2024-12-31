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جيلي الجزائر تكشف عن مفاجأة

بقلم نادية بن طاهر
جيلي الجزائر تكشف عن مفاجأة
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أعلنت شركة جيلي الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن عرض مميز لزبائنها، خاص بنهاية السنة.

وحسب بيان للمؤسسة، على صفحتها بفايسبوك، يتمثل العرض، في خصم 10 بالمائة، على الصيانة الدورية. مع ضمان الحصول على قطع غيار أصلية.

بالإضافة إلى تقديم خدمات سريعة وفريق مؤهل لتلبية احتياجات الزبائن.

ودعت المؤسسة في بيان لها، زبائنها لزيارة أقرب ورشة لهم عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://geelyalgerie.dz/reseau/

وأفادت الشركة أنه يمكن لزبائنها حجز موعد بسهولة عبر الرابط التالي: https://apres-

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رابط دائم : https://nhar.tv/Rxr3k
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