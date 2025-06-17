“جيلي الجزائر” للسيارات تحذر 

أصدرت شركة “جيلي الجزائر” للسيارات بيانا هاما حول انتحال بعض الحسابات الإلكترونية هوية صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت شركة “جيلي الجزائر” نشر إعلانات لبيع السيارات، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت “جيلي الجزائر” للسيارات أن بعض الصفحات تدعي زورًا أنها تابعة لنا وتقوم بنشر إعلانات كاذبة تزعم من خلالها أنها تعرض سيارات للبيع باسم علامتنا.

وأكدت “جيلي الجزائر” أن هذه الصفحات “لا تمت لنا بأي صلة”، وأنها تسعى إلى النصب والاحتيال عبر إيهام الزبائن بوجود عمليات بيع وهمية وطلب تحويلات بنكية أو بيانات شخصية تحت غطاء كاذب.

وبهذا توضح جيلي الجزائر:

“نحن حالياً لا نقبل أي طلبات، وجميع الطلبات مغلقة على مستوى كافة نقاط البيع المعتمدة. كما أنه لم يسبق لنا أن تعاملنا بأي شكل من الأشكال بعمليات بيع عبر صفحات غير رسمية أو عبر تحويلات بنكية، أو وسائل دفع مثل البطاقات المصرفية”.

وتحذر جيلي الجزائر “الجميع من التعامل مع أي صفحة أو شخص يدعي تمثيلنا خارج القنوات الرسمية الموثوقة. نرجو منكم توخي الحذر، والتبليغ عن أي صفحة أو جهة مشبوهة تقوم باستغلال اسمنا الأغراض احتيالية”.

وفي الأخير، تذكر بأن “سوديفام” هي الممثل الرسمي والحصري لعلامة جيلي في الجزائر.