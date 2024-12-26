“جيلي الجزائر” للسيارات تعلن عن تخفيضات مغرية بمناسبة نهاية اللسنة

أعلنت شركة “جيلي الجزائر” للسيارات إطلاق تخفيضات مغرية لزبائنها بمناسبة نهاية السنة من خلال تخفيض يصل إلى 10 بالمائة على الصيانة الدورية.

وأكدت “جيلي”، أن ورشاتها تضمن تقديم قطع غيار أصلية وخدمات سريعة. وفريق مؤهل يسهر على خدمة كل زيون بكل احترافية.

ويستمر العرض الذي تم الشروع فيه يوم 21 ديسمبر إلى غاية 31 ديسمبر من الشهر الجاري. عبر كامل شبكة “جيلي الجزائر”.

وتتوزع ورشات الشركة عبر 29 ولاية مع توفير خدمة سريعة لا تتجاوز مدتها 45 دقيقة. كما تقدم الشركة ضمانا لمدة 06 سنوات، كما يمكن للزبائن. تحديد موعد للصيانة عبر الإنترنت.

يذكر، أنّ علامة “جيلي” كانت قد شرعت شهر فيفري الماضي بشكل رسمي. في تسليم المركبات لزبائنها الأوائل، الذين كان قد بلغ عددهم وقتها 834 مسجّلا ضمن القوائم الأولى للمستحقين عبر 30 ولاية.

وأعلنت، الشركة، أنها متواجدة في الجزائر على المدى البعيد، لذا قررت إنشاء مصنع سيارات، وباشرت خطوات ميدانية لتحقيق هذا الغرض.

كما أعلمت “جيلي”، زبائنها الجزائريين، أن قطع الغيار اللازمة متوفرة وبجودة عالية.

أما عن خدمات ما بعد البيع، كشفت الجهة ذاتها، أن مهندسين صينيين مختصين يتواجدون في الجزائر منذ 4 أشهر لتكوين فرق على مستوى كل نقاط البيع الخاصة بـ”جيلي الجزائر”

وأشارت إلى أن سيارة “جي اكس 3 برو ستارت” وهي المركبة الأقل سعرا في السوق والتي تبلغ قيمتها 197 مليون سنتيم، ستكون في المستوى بل وأحسن مما يظنه البعض.