جيلي تصدر بيان هام !

قدمت شركة السيارات جيلي، توضيحات حول التأخير الحاصل في تسليم المركبات إلى الزبائن. وأوضحت جيلي الجزائر، أن التأخير في تسليم المركبات أو السيارات، راجع على إجراءات إدارية قيد المعالجة لدى الجهات المعنية.

وأكدت المؤسسة ذاتها، أنها تعمل بشكل مستمر وبتنسيق كامل مع هذه الجهات لتسريع إتمام الإجراءات. وضمان وصول مركبات جيلي إلى الجزائر في أقرب وقت ممكن.

المعشوقة “ستارت” ضمن كوطة 2023

كما أشارت إلى أن جميع سيارات جيلي، بما في ذلك سيارة “ستارت” التي تعد الخيار الأقل سعراً في السوق الوطنية بسعر 197 مليون سنتيم”، تندرج ضمن “كوطة” استيراد 2023. مؤكدة أنها تواصل جهودها لتوفير هذه المركبات بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت ممكن.

في حين، افادت جيلي الجزائر، أن أي معلومات رسمية تخص الشركة يتم نشرها حصراً عبر صفحاتها الرسمية. داعية المواطنين إلى متابعة حساباتها الرسمية لتفادى تداول أي أخبار غير مؤكدة من مصادر أخرى. كما أضاف البيان “وستتكفل وكالاتنا المنتشرة في أنحاء الوطن بإبلاغ الزبائن فور توفر المركبات”. “نعتذر عن التأخير الخارج عن إرادتنا، ونشكركم على تفهمكم وصبركم”. و”نؤكد لكم أن شركة جيلى الجزائر تبذل قصارى جهدها لتوفير المركبات في أسرع الآجال”. “مع التزامها التام بتقديم أعلى معايير الجودة وخدمات ما بعد البيع التي تلبي تطلعاتكم”.