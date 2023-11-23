جيلي تعلن عن موعد تسويق سيارة “GX3 Pro نسخة GL”

أعلنت علامة جيلي الجزائر، بأن سيارة GX3 Pro نسخة GL والتي ستسوق ابتداء من 1970000 دج (شامل جميع الرسوم) ستكون متوفرة في قاعات العرض التابعة للموزعين المعتمدين لعلامة جيلي.

وأضافت جيلي الجزائر، أن سيارة GX3 Pro نسخة GL ستكون متوفرة في أغلب الولايات إبتداء من مطلع سنة 2024. وسيتم تجهيز هذه النسخة بما يتوافق مع دفتر الشروط. كما هو الحال في جميع النسخ الأخرى.

وأضافت، أنه يمكن للمهتمين بشراء هذه النسخة التفضل بزيارة أقرب موزع معتمد إليهم. لتسجيل أنفسهم وسيتم الإتصال بهم أولا بأول. كما يمكنهم حاليا تسجيل طلباتكم المسبقة على نسخة GX3 Pro GC و نسخة GX3 Pro GF.