جيل أندوا: “سعيد بمواجهة محرز وعازمون على الفوز مهما كان اسم المنافس”

أكد لاعب المنتخب الكاميروني جيل أندوا، سعادته بمواجهة رياض محرز، واحترامهم للخضر، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على الفوز.

وصرح أندوا، لصحيفة “أونز مونديال” الفرنسية: “اللاعب الكاميروني يحترم لاعبي المنافس، مسيرتهم، والألقاب التي فازوا بها، وهذا أمر طبيعي”.

كما أضاف: “لكن في الملعب، نريد الفوز بغض النظر عن اسم المنافس، وقد أثبتت ذلك الأجيال التي سبقتنا، هذه هي قوة الكاميرون”.

وتابع جيل أندوا: “سعيد بمواجهة لاعبين رائعين مثل محرز، لكننا سنلتزم بمبادئنا في اللعب، وبانطلاق المباراة، ننسى مكانة بعضنا البعض”.