قناة النهار جيل الإستقلال يتغنى ببطولات أجداده الشهداء والمجاهدين بقلم قناة النهار نشر في 06 جويلية 2023 - 12:56 شارك غرِّد أرسل 49 0 جيل الإستقلال يتغنى ببطولات أجداده الشهداء والمجاهدين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cTyzz اقرأ أيضا قسنطينة / بعد غلقهم لسنوات .. عودة الصلاة إلى مسجد سيدي لخضر و أربعون شريف قناة النهار 06 جويلية جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج..رؤية إستراتيجية وإقتصادية جديدة قناة النهار 19 جوان رئيس الجمهورية : منا على 15 إلى 20 يوم مانقبلش نشوف أثر تع فياضانات قناة النهار 06 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز 14 ألف و442 سكن بصيغة عدل قناة النهار 05 جويلية صريح جدا: أين يضيع أغلب وقت الشباب الجزائري ..؟ قناة النهار 04 جويلية صريح جدا: "مهيبة عيد الأضحى".. هذا ما يهديه الجزائريون قناة النهار 30 جوان سعر لحم الأضحية أغلى من سعر لحم الكبش عند الجزار .. ولكن قناة النهار 17 جوان عين الدفلى / ساعات قبل العيد..مربي غنم يفقد 36 رأس بعين السلطان .."عيدوا علينا 😢" قناة النهار 27 جوان شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بطريقة غريبة ولحدّ الساعة لم يظهر له أثر قناة النهار 02 جويلية الفريق أول شنقريحة :" رئيس الجمهورية يقود بلادنا بحكمة وتبصر " قناة النهار 21 جوان