جيل بايدن.. هذه هي سيدة البيت الأبيض الجديدة

بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية، تتجه الأنظار إلى زوجة الرئيس والتي ستصبح السيدة الأولى في البيت الأبيض.

ولدت “جيل بايدن” عام 1951 في ولاية “نيو جيرسي” الأميركية، ونشأت بين خمسة أخوات في ضاحية “ويلو غروف” بفيلادلفيا.

وقبل الزواج من بايدن، كانت “جيل” متزوجة من لاعب كرة القدم السابق “بيل تيفنسون”.

وبعد فقدان “جو بايدن” زوجته الأولى وابنته البالغة من العمر عاما واحدا في حادث سيارة عام 1972. ونجا أبناه بو وهنتر من الحادث.

وتقول جيل إنها تعرفت على “بايدن” عن طريق شقيقه في عام 1975، في ذلك الوقت، كان عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كانت لا تزال تدرس في الجامعة.

على الرغم من أن “جو” يكبر “جيل” بتسعة سنوات، لكنها أعجبت بأخلاقه.

تزوج جو بايدن بجيل بتاريخ الـ 17 جوان من عام 1977 بنيويورك ، بعد أربع سنوات ونصف من وفاة زوجة بايدن الأولى مع ابنته الرضيعة في حادث مرور.

تقدم “جو بايدن” لخطوبة “جيل” عدة مرات، إلى أن قبلت بالزواج منه في نهاية المطاف.

كانت “جيل” تخشى الوقوع تحت دائرة الأضواء، وكانت أيضا حريصة على مستقبلها المهني، ومترددة في تحمل مسؤوليات تربية ابني بايدن الصغار الذين نجيا من حادث السيارة.

وفقا لأرشيف البيت الأبيض، عُرّفت جيل بـ”أم وجدة، معلمة على مدى حياتها، وأم عسكرية فخورة وناشطة في مجتمعها، عملت على لفت الانتباه إلى التضحيات التي تقدمها عائلات العسكريين.

نالت “جيل” شهادة الدكتواره في التعليم من جامعة ديلواير في جانفي 2007.

وعملت كمعلمة لأكثر من 3 عقود وفقا لأرشيف البيت الأبيض، وقبل انتقالها إلى واشنطن، درّست اللغة الإنجليزية في كلية مجتمع في ديلواير.

أنجبت “جيل” ابنة وحيدة من جو وهي “آشلي”، والتي تشغل منصب ناشطة مجتمع ورئيسة مركز ديلواير للعدل.