جيل جديد موهوب ومتحمس.. وزارة الفلاحة تُوظف

أعلنت وزارة الفلاحة، عن البحث عن جيل جديد من الشباب الموهوب والمتحمسـ، لعصرنة القطاع الفلاحي في الجزائر.

وكتب وزير القطاع، على حسابه بفايسبوك: “هل تحفزك التحديات الكبرى لعصرنة القطاع الفلاحي في الجزائر؟. هل ترغب في توظيف مهاراتك وأفكارك.. سواء في التكنولوجيا، أو علم الزراعة، أو المالية، أو غيرها.. للمساهمة في بناء مستقبل الفلاحة؟.. نفتح أمامكم فرصًا للانضمام إلى الإدارة المركزية للوزارة أو المصالح المحلية”.

ودعا الوزير، المهتمين، لملأ الاستمارة عبر الرابط التالي، ليكونو جزءًا من مسار عصرنة القطاع الفلاحي في بلادنا.

https://madr.gov.dz/careers/