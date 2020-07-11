جيل فيسانتي يفصل في مستقبل نعيجي

فصلت إدارة نادي جيل فيسانتي البرتغالي، في مصير زكرياء نعيجي، الذي انتهت فترة إعارته مع النادي، والتي دامت لموسم واحد.

وكشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، نهاية مشوار نعيجي، مع النادي البرتغالي، بعد موسم مخيب للآمال بالنسبة لخريج مدرسة بارادو.

وأضاف ذات المصدر، أن مسؤولي نادي فيسانتي، تفعيل بند شراء عقد نعيجي، لعدم اقتناعهم بالمردود الذي قدمه طيلة هذا الموسم.

يذكر أن زكرياء نعيجي (25 عاما)، شارك في 20 مباراة بألوان جيل فيسانتي، 5 منها فقط كأساسي، وسجل هدف واحد فقط، ومنح تمريرتين حاسمتين.