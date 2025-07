جينت البلجيكي يُحضر عرضا جديدا لضم قادري

جددت إدارة نادي جينت البلجيكي، رغبتها في التعاقد مع لاعب “الخضر” ونجم نادي كورتري، النازل إلى الدرجة الثانية، عبد القهار قادري.

وكانت إدارة كورتري البلجيكي، قد رفضت عرضا رسميا من نظيرتها في جينت. في بداية الصيف الجاري، حسبما أكده الصحفي الفرنسي، ساشا تافولييري.

كما أبرز تافولييري، في تغريدة اليوم الثلاثاء، على حسابه الشخصي، عبر منصة “إكس” أن العرض الأول كان في حدود 500 ألف أورو.

مؤكدا أن مسؤولي جينت، يخططون لبعث مفاوضات جديدة مع نظرائهم في كورتري. على أمل الوصول إلى أرضية اتفاق من أجل ضم لاعب “الخضر”.

يُشار إلى أن قادري، وعلى الرغم من أن فريقه كورتري، عانى من سوء النتائج الموسم الماضي. انتهت بسقوطه إلى الدرجة الثانية. إلا أن خريج مدرسة أتليتيك بارادو. بصم على مستويات راقية، وساهم بـ 15 هدفا في 31 مباراة، بواقع 6 أهداف و9 تمريرات حاسمة.

