جينت يقدم عرضا أوليا لقادري

مرّت إدارة نادي جينت البلجيكي، إلى الأمور الجدية، بخصوص رغبتها في التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب نادي كورتري، عبد القهار قادري.

وسقط كورتري، إلى الدرجة الثانية البلجيكية، الأمر الذي يعزز حظوظ لاعب “الخضر” في تغيير الأجواء صيفا، وهو المرتبط بالنادي بعقد إلى 2026.

وكشف موقع “voetbalprimeur” البلجيكي، نقلا عن “Sudpresse” أن قادري. اقترب من تغيير الأجواء، بعد سقوط كورتري، لاسيما وأن أندية من “السوبر ليغا” تتابعه باهتمام كبير.

مشيرا إلى أن جينت، هو أكثر الأندية البلجيكية جدية للتعاقد مع خريج مدرسة أتليتيك بارادو. مقارنة بستاندار دو لياج، الذي أبدى بدوره نيته في ضم قادري

كما أبرز الموقع البلجيكي، أن جينت، قدم عرضا أولويا لكورتري. من أجل الظفر بصفقة الدولي الجزائري، بأقل من مليون أورو، نظرا للظروف الحالية. وهي صفقة رابحة في سوق الانتقالات البلجيكي، حسب ذات المصدر.