جينفر لوبيز وشاكيرا يجتمعان لأول مرة في “حفل العمر”

ستجتمع لأول مرة نجمتي موسيقى البوب، “جنيفر لوبيز” و”شاكيرا”، في إحياء حفل يقام على أكبر مسرح في العالم، بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية “سوبر بول”، في ميامي، في فيفري 2020.

وذلك في أكبر حدث سنوي يبثه التلفزيون الأميركي، حيث تابعه العام الماضي 98.2 مليون مشاهد.

وأكدت الممثلة والمغنية الشهيرة، “جينفر لوبيز”، إنها تشعر بسعادة وحماسة بالغة لمشاركتها في إحياء الحفل مع “شاكيرا”.

وقالت لوبيز: “لا أستطيع الإنتظار لنري للعالم ما يمكن لفتاتين القيام به على أكبر مسرح في العالم”.

أما النجمة والمغنية الكولومبية “شاكيرا”، فقالت: “إن الحفل يمثل حلما أميركيا حقيقيا.. سنحيي حفل العمر”.

ومن بين كبار النجوم الذين أحيوا هذا الحفل من قبل، “ليدي غاغا” و”مادونا” و”برينس” و”بيونسيه”.