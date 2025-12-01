جينيسيو يطمئن بخصوص اصابة ماندي ويكشف موعد عودته للمنافسة

تحدث مدرب نادي ليل الفرنسي، برونو جينيسيو، بخصوص الاصابة التي تعرض لها لاعبه الدولي الجزائري عيسى ماندي، أمس الأحد، في مباراتهم ضد لوهافر، أين طمئأن بخصوص وضعه الصحي.

وصرح المدرب جينيسيو، في ندوته الصحفية التي أعقب هذه المباراة: “عيسى، كان يعاني من مشكلة في العضلة المقربة منذ فترة”.

كما أضاف: “لقد تمكن من السيطرة عليها سابقا، لكن بسبب مشاركته باستمرار في المباريات، هذه المرة لم يتمكن في التحكم في الوضع”.

وفي ختام تصريحاته، طمأن المدرب برونو جينيسيو الجميع بخصوص عيسى ماندي، مؤكدا: “اعتقد بأنه سيكون متاحا للعب يوم الجمعة المقبل”.