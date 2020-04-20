“جي أم سي موتورز” تطلق خدمة “حملة كوفيد 19 ” مجانية لجميع سيارات الإسعاف علامة مرسيدس

أطلقت مؤسسة جارمن موتورس سارفيس وكيل علامة مرسيدس بنز في الجزائر خدمة حملة كوفيد 19 ” مجانية على جميع سيارات الإسعاف الطبية من علامة مرسيدس.

وظاوضح بيان المؤسسة أن هذه العملية تشمل جميع سيارات الإسعاف الطبية والصحية من علامة مرسيدس بنز، نوع سبرينتر، كلاس ج.

واضاف البيان ان العملية تمس سيارات الإسعاف مرسيدس من الصنع الوطني، والمسلمة إلى كل الهيآت الأمنية.

كما ان جميع الخدمات المتعلقة باليد العاملة المكلفة بالتصليح، الخبرة والسكانير تقدم مجانا، مع إلغاء نظام المواعيد.

واشار البيان أن الاولوية تعطى للمركبات المذكورة سالفا على مستوى جميع فروع المؤسسة الجزائر، وهران، عنابة.

وتدخل هذه المبادرة في إطار المساهمة المجهودات المبذولة من طرف شركتنا من أجل تقديم الدعم اللازم إلى هيآت الدولة.

والمساهمة في تقديم الدعم والمساندة لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا حاليا بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 .