جُسيَّم صغير في “اللاما” قد يقضي على “كورونا”

توصل علماء أمريكيون وبلجيكيون في مركز “فيب يو جنت”، إلى نتيجة مشجّعة تتمثل في تحديد جُسيّم صغير في جسم حيوان “وينتر” من فصيلة “اللاما”، قد يقضي على فيروس كورونا.

وقد بدأ العلماء في التجريب على حيوان “اللاما” منذ ظهور فيروسي “سارس” في 2003 و “ميرس” في 2012

حيث تم حقن “اللاما” بعينات كثيرة من فيروسي “سارس” و”ميرس”، أين لوحظ بأن جهازها المناعي يحتوي على أجسام مضادة قياسية وصغيرة جدا تسمى “الأجسام النانوية”، تساعد على الحد من انتشار الفيروس في الجسم

ويمكن القول إن فيروس “كورونا” من عائلات فيروس “سارس” ومشابه له إلى حر كبير، حيث يملك كلاهما هيكل إكليلي ونتوٍءات مسمارية بارزة يلتصق بها الجسم المضاد.

ويركز الباحثون حاليا على الاستفادة من “المضاد” الموجود في دم “اللاما” الذي تبين بأنه يحيط بالفيروس ويقتحمه من الداخل ليقضي عليه.