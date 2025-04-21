حاتم خيمي: “بالنسبة لي محرز أعظم لاعب في التاريخ من الناحية التقنية”

أشاد الرئيس السابق لنادي الوحدة السعودي، حاتم خيمي، بالدولي الجزائري، ونجم نادي الاهلي، رياض محرز، واصفا إياه بأفضل لاعب في التاريخ من الناحية التقنية.

وصرّح حاتم خيمي، لقناة “روتانا خليجي”.. “أعظم لاعب في التاريخ من وجهة نظري مارادونا، ومحرز من وجهة نظري أعظم لاعب من الناحية التقنية”.

كما أضاف: “ّلم أرَ في حياتي لاعب بامكانه استقبال الكرة بطريقته، بالإضافة للتمريرت التي يقدمها، محرز جعل الركنية مع الأهلي بمثابة ضربة جزاء”.

وتابع حاتم خيمي: “محرز شارك في الفوز الأخير لفريقه بخماسية، أين صنع ثلاثة أهداف، وسجل أيضا، ما جعله ينال تنقيط 9/10، ولم يسبق لي أن رأيت لاعبا في الدوري بلغ هذا التقييم”.