حاجة جزائرية تضع مولودها في مستشفى منى

وضعت حاجة جزائرية من ولاية عين الدفلى مولودها في مستشفى منى، وهي أول ولادة في صفوف الحجاج الجزائريين.

للإشارة فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مصلحة الولادة سجلت خلال موسم حج هذه السنة 8 حالات ولادة بالبقاع المقدسة.

وحسب ذات الهيئة فإن الحالة الأولى من الولادة لحاجة افغانية تبلغ من العمر 33 سنة و3 حالات أخرى جميعها ذكور.

كما شهدت مستشفيات المشاعر 3 ولادات الاولى بمستشفى بمنى الوادي بمشعر منى وهي حاجة باكستانية.

فيما سجل مستشفى ولادة لحاجة ليبية تبلغ من العمر 40 عام لطفل أسمته عرفة.

إضافة إلى ولادة للحاجة غنية ميمونة 23 سنة لطفل بمستشفى شرق عرفات.