حاجي ديوف: «الجزائر في حاجة إلى الفوز من أجل استقرار البلاد»!

تحدث عن الحراك ووصف «الخضر» بأفضل منتخب في «الكان»..

أشاد أسطورة كرة القدم السنغالية، حاجي ديوف، بمُستوى المنتخب الوطني الجزائري الرائع خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 على الأراضي المصرية.

كما اعتبر الجزائر في حاجة لتحقيق الفوز خلال مواجهة ثمن النهائي أمام منتخب غينيا من أجل استقرار البلاد،

وقال في تصريحات لتلفزيون «النهار»: «أمر جيد أن تتألق الجزائر، وأيضا بالنسبة للبلد، الحالة تزداد سخونة،

وهناك الكثير من المسيرات، الجزائريون في حاجة إلى الفوز من أجل استقرار البلاد»، وأضاف:«من ناحية كرة

القدم الجزائر أقوى منتخب في هذه الكان لحد الساعة.. تمتلكون مجموعة رائعة من اللاعبين، الخضر لديهم

أسماء مميزة مثل رياض محرز وسفيان فيغولي وحتى آدم أوناس الذي اكتشفته في اللقاء الأخير أمام تنزانيا».

ولم يُفوت النجم الأسبق للسنغال الفُرصة للحديث عن جمال بلماضي، معتبرا إياه مفتاح نجاح الخضر حتى الآن،

وقال: «إنه بمثابة الأخ الأكبر في التشكيلة الجزائرية، واللاعبون يعتبرونه بمثابة صديق لهم لا مُدربا، وهذا أمر مهم جدا».