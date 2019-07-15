حاجي ضيوف: ” بلماضي مدرب كبير وذكي وعرف كيف يتحدث مع لاعبيه”

أشاد أسطورة كرة القدم السنغالية حاجي ضيوف بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي قد الخضر لنهائي كأس امم إفريقيا 2019.

وتحدث أسطورة منتخب السنغال في حوار حصري للنهار عن تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي الكان، والعمل الذي يقوم به الناخب الوطني جمال بلماضي.

” يجب أن نرفع القبعة لآليو سيسي وجمال بلماضي..أنا واحد من الأشخاص الذين ينتقدون دائما المدربا، لأن الفريق الذي لا يلعب جيدا يعني أن المدرب لم يقم بعمله، لكن بالنسبة لهؤلاء المدربين، قاموا بإستخدام الذكان، وإختيار أفضل الأسماء للمشاركة في الكان”.

“بلماضي وآليو سيسي سبق لهما وأن لعبا كأس أمم إفريقيا، وخدما منتخباتهم الوطنية وأنا أهنئ رئيس الإتحاد الجزائري والسنغالي على هذا الإختيار الرائع”.

“عندما يكون لديك لاعبين رائعين لا يتطلب من المدرب وقت طويل من أجل حصد النجاح، بلماضي عرف كيف يتحدث مع اللاعبين وأن يوصل لهم أنه أخاهم وكل ما يطلبه منهم هو إدخال الفرحة للشعب الجزائري”.