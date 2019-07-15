حاجي ضيوف: ” علينا أن نبقى إخوة لأنها مجرد مباراة في كرة القدم”

أكد أسطورة منتخب السنغال حاجي ضيوف على ضرورة التحلي بالروح الرياضية في المباراة المقبلة التي ستجمع المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغالي.

وتحدث أسطورة منتخب السنغال في حوار حصري للنهار عن تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي الكان، والعمل الذي يقوم به الناخب الوطني جمال بلماضي.

“تابعنا جميعا بعض مقاطع الفيديو الخزية التي لا تمثل كرة القدم الإفريقية، شاهدناها جميعا لكن هذه المقاطع لا تمثل إفريقيا والسنغال”

وأَضاف: “اليوم أنا أملك العديد من الأصدقاء الجزائريين، جمال بلماضي صديقي، حتى أنتم الصحفيين لم تتصلوا بي من أجل الحصول على إذن لإجراء حوار، أنا اليوم أتحدث معكم بقلب مفتوح، وأنا أرغب بهذا، اليوم علينا أن نكون إخوة وأصدقاء ونقول أنها ستبقى مجرد مبرة كرة القدم فيها 90 دقيقة فقط”.