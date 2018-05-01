حاج جيلاني أمينا وطنيا أولا للـFFS

عينت الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الإشتراكية محمد حاج جيلاني في منصب أمين وطني أول للحزب.

وأعلن عضو هذه الهيئة العسكري خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمها الحزب بمناسبة اليوم العالمي للعمل.

أنه بعد التشاور قررت الهيئة تعيين محمد حاج جيلاني في منصب أمين وطني أول لحزب جبهة القوى الاشتراكية.

وأوضح ذات المتحدث أن جيلاني نقابي سابق حرر مذكرة حول الحريات النقابية.

مضيفا أن إعادة تعيينه جاءت بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب يوم 20 أفريل الفارط.

وقد توج هذا المؤتمر بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للحزب مكونة من 5 أعضاء .

وهم علي العسكري ومحند أمقران شريفي و إبراهيم مزياني و حياة تياتي وسفيان شويخ.

ولدى تدخله خلال هذه الندوة المتبوعة بنقاش التي شهدت مشاركة نقابات مستقلة.

ندد العسكري بإقصاء وزير العمل ثلاثين نقابة بحجة “افتقارها لشروط التمثيل” داعيا إلى “نقاش وطني حول المسألة الاجتماعية”.