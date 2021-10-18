حاج ديوف: “الجزائر منتخب رائع وما قام به ديلور أمر غير طبيعي”
بقلم كريم.تيغرمت
علق النجم السابق لمنتخب السنغال، حاج ديوف، عن الخرجة الأخيرة للدولي الجزائري أندي ديلور، معتبرا رفضه اللعب للخضر أمر غير طبيعي.
وصرح ديوف، لموقع “أوروب 1”: “لدي رسالة لديلور، يمكنه الاعتزال دوليا، هذا اختياره، لكن مع منتخب مثل الجزائر، هذا أمر غير طبيعي”.
وأضاف: “بالنسبة لي المنتخب الوطني أمر مقدس، وعلينا تقديم آداء مع المنتخب أفضل مما نقدمه مع نادينا، لأنه عندما نعتزل كرة القدم، ستبقى أسطورة مدى الحياة”.
وأشاد حاج ديوف، بالخضر مضيفا: “المنتخب الجزائري يملك مجموعة رائعة، وبإمكانه الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا”.
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