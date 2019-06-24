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حاج ديوف: “السنغال ستلعب النهائي الأول أمام الجزائر”

الرياضة
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حاج ديوف: “السنغال ستلعب النهائي الأول أمام الجزائر”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر النجم السابق لأسود الترانغا، حاج ديوف، أنّ منتخب السنغال، سيخوض أول نهائي له في “كان مصر 2019″، خلال خرجته المقبلة أمام الجزائر.

وصرح حاج ديوف في هذا الخصوص، عقب مباراة منتخب بلده أمام تنزانيا: “الإختبار الحقيقي سيكون أمام منتخب الجزائر”.

وأضاف: “اللاعبون حققوا الأهم في المباراة الأولى بإحراز النقاط الثلاث، والمباراة النهائية الأولى لنا في كأس أمم إفريقيا، ستلعب ضد الجزائر”.

وتابع النجم السنغالي: “من الضروري التحضير جيدا لهذه المواجهة بدنيا وذهنيا، ومن السابق لأوانه القول أن السنغال ستبلغ النهائي”.


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