حاج رجم:”لهذا السبب قررنا الاستقبال في ملعب الرويبة”

أوضح رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر. محمد حكيم حاج رجم. العديد من النقاط المتعلقة بتحضيرات الفريق. تحسبا للموسم المقبل.

وصرح حاج رجم، اليوم السبت للإعلام، بمناسبة تقديم مدرب الفريق الجديد، فاروق هازدييغيتش:” عبد اللاوي لا يعاني من أي مشكل في القلب”.

كما أضاف حاج رجم:”عبد اللاوي لعب في سويسرا والسعودية بشكل عادي، ومن المستحيل أن ندفع ستة ملايير لضم دغموم”.

وتابع حاج رجم:”الشرط الجزائي لتسريح دغموم هو أربعة ملايير، وفريوي انتقل للبطولة البحرينية، ونشكره على كل ما قدمه للمولودية”.

وتابع المتحدث:” رفضنا الاستقبال في الدار البيضاء بسبب منع حضور الجماهير، وتلقينا التراخيص لحضور الجماهير بملعب الرويبة بعدد قُدر بعشرة آلاف مناصر”.