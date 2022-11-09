حاج رجم:”نعتز بالشراكة مع هايسنس التي تُمول فرق عالمية”

عبر رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، عن سعادته بتوقيع عقد الرعاية بصفة رسمية مع شركة، هايسنس.

حيث قال سهرة اليوم الأربعاء على هامش مراسيم توقيع العقد:”فريقنا عميد الأندية الجزائرية، كان سباقا وحافظ على الوحدة والهوية الوطنية”.

“التسويق الرياضي والسبونصورينغ جد مهم في عالم اليوم، ونعتز بالشراكة مع هايسنس التي تمول عدة فرق اوروبية وعالمية”.

قبل أن يختم:”الاعلان عن قميص المولودية بعد الإمضاء على العقد مع هايسنس”.