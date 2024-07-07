حاج رجم: “أعتذر لأنصار العميد على تضييع الكأس”

تحسر رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، على تضييع لقب كأس الجزائر، في النهائي الذي خسره رفقاء بلايلي، الجمعة الماضية، أمام الجار شباب بلوزداد.

وقال حاج رجم، إن الجميع في النادي يعجز حتما عن التعبير عن أسفه وحسرته على تضييع لقب آخر كان سيرصع موسم المولودية بلقب يؤكد عودتها إلى السكة الصحيحة.

وواصل في تغريدة أطلقها أمس السبت. على حسابه في منصة “إكس”: “أعتذر باسمي ونيابة عن كل اللاعبين وكل الفريق من أنصار “العميد” على خسارة لقب كأس الجمهورية”.

مضيفا: “كرة القدم لعبة ساحرة والفوز فيها حلو جدا. ولكن الخسارة فيها مرة أيضا. نشكر أنصارنا على كل التضحيات التي قاموا بها طيلة الموسم”.

واعدا الأنصار بالبقاء في القمة وختم: “كما أشكر اللاعبين والطاقم الفني وكل إدارة المولودية على الموسم الرائع. الذي سنسعى بحول الله لأن يكون نقطة انطلاق وعودة المولودية إلى مكانتها الحقيقية.”