حاج رجم: “أورلاندو بيراتس فريق جد قوي لكن ثقتي كبيرة في فريقنا”

أبدى رئيس فريق مولودية الجزائر، حاج رجم، رأيه بخصوص قرعة ربه نهائي رابطة أبطال إفريقيا، التي أوقعت فريقه في مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وصرح حاج رجم، لشبكة “بين سبورتس” القطرية: “تفادينا في قرعة الدور الربع النهائي من رابطة الأبطال الداربيات العربية”.

كما أضاف: “فريق أرلاندو بيراتس فريق قوي جيدا، ونجن أيضا أثبنا جدارتنا في هذه المنافسة ببلوغنا هذا الدور”.

وأردف: “نملك فريق متماسك، وكل لاعبينا سيقفون وقفة رجل واحد للذهاب إلى أبعد حد في هذه المنافسة”.

وتابع حاج رجم: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا، ولدي ثقة كبيرة في طاقمنا الفني، ولاعبينا، للذهاب بعيدا في رابطة أبطال إفريقيا”.