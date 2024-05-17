حاج رجم :”التتويج حلم تحقق خاصة وأنه جاء بمناسبة الداربي”

ابدى رئيس مولودية الجزائر حاج رجم سعادته الكبير لفوز فريقه اليوم الجمعة، خاصة في مباراته أمام الغريم اتحاد العاصمة.

وقال حاج رجم في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “التتويج حلم، و جاء بمناسبة الداربي أمام اتحاد العاصمة طعم خاص و أخر”.

كما أضاف حاج رجم في حديثه عن مباراة السيدة الكأس أمام الغريم الثاني شباب بلوزداد “لكل حدث حديث عن الكأس، اليوم من حقنا الفرح لأننا نستهل التتويج”.

وختم “فريق مولودية الجزائر فريق كبير و كبير جدا ويستحق ما يحدث له هذه الأيام”.