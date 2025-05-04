حاج رجم :”الشراكة مع انفينيكس خطوة لتعزيز صورة نادينا دوليا”

أعلن نادي مولودية الجزائر برئاسة حكيم حاج رجم، اليوم الأحد، عن توقيع عقده رعاية مع شركة “انفينيكس” المختصة في صناعة الهواتف الذكية.

وحضر توقيع العقد كل من الرئيس حكيم حاج رجم و ومدير إنتاج الشركة لونغ واي.

وقال رئيس مولودية الجزائر، بمناسبة توقيع عقد شراكة مع ” infinix mobile” : “اليوم هو مناسبة نجسد من خلالها رؤية نادي مولودية الجزائر على الانفتاح مع الشراكات الأخرى، هذه الشراكة هي خطوة لتعزيز صورة نادينا محليا ودوليا والسير في طريق الاحترافية”.

كما أضاف حاج رجم “نؤمن بأن النجاح لا ينفصل على المجال الاقتصادي، لهذا عقدنا اليوم كان مع شركة طامحة في الاستثمار في الرياضة، نشكر هذه الشركة على الثقة وكلنا يقين أنها ستعود بالنفع على الطرفين”.

وختم ” فريقنا سيبقى وفيا و دائما بتاريخه و مبادئه”.

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