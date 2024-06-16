حاج رجم: “القادم أحلى وأجمل يا عميد”

وجّه رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، حاج رجم، رسالة خاصة لكل محبي، وأنصار الفريق، عقب تتويجهم الأخير بلقب البطولة.

ونشر حاج رجم، رسالة، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قال فيها: “الحمد لله.. القادم أحلى وأجمل ياعميد”.

كما حرض رئيس مجلس إدارة المولودية، على توجيه الشكر، لكل أعضاء الفريق، وطواقمه، بالإضافة للشركة المالكة للفريق “سوناطراك”، ومموليهم، علاى مساهمتهم في هذا الانجاز.

وختم حاج رجم رسالته، بتوجيه كلمة خاصة لانصار مولودية الجزائر، قال فيها: “التتويج تتويجكم فابقوا خلف الفريق لتتواصل أفراحكم”.