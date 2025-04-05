حاج رجم: “المولودية ملك لجماهيرها وسنفعل المستحيل لإسعادهم”

وعد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، أنصار الفريق بتقديم كل شيء من أجل اسعادهم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وكانت المولودية، قد تعرضت لهزيمة قاسية ذهابا بهدف من دون رد. جاءت عكس مجريات اللقاء، الذي سيطر فيه ممثل الجزائر بالطول والعرض على الضيف الجنوب إفريقي.

وفي تصريحات إعلامية قبل سفرية الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. قال حاج رجم: “فريق مولودية الجزائر ملك لجماهيره”.

قبل أن يبدي رئيس المولودية تفاؤله بقدرة الفريق على قلب الطاولة على أورلاندو، والعودة بتأشيرة نصف النهائي، وختم : “سنفعل المستحيل من أجل اسعاد أنصارنا.. ربي يوفقنا”.