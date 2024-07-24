حاج رجم باق رسميا في المولودية

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن بقاء رئيس مجلس إدارة النادي، حكيم حاج رجم في منصبه رسميا.

وحسب بيان إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، فقد استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، صباح اليوم الأربعاء، برئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، بمقر المديرية العامة للشركة للحديث عن وضعية ومستقبل “العميد”.

وأوضح ذات البيان، أن الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” حشيش، رفض حشيشي إستقالة حاج رجم وحثه على ضرورة مواصلة المشروع الرياضي للمولودية، أين أثنى على قيادة الفريق للعودة إلى منصة التتويجات من خلال حصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق وبلوغ نهائي كأس الجمهورية.

كما أكد ذات البيان، أن حشيشي، أوضح لحكيم حاج رجم، أنه يحظى بالدعم المطلق من الرئيس المدير العام ومن الشركة المالكة سوناطراك لمواصلة ما تم بناؤه لحد الآن في بيت عميد الأندية الجزائرية المقبل على المنافسة على أربع جبهات بداية برابطة أبطال إفريقيا.