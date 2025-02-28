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الرياضة

حاج رجم: “بانغورا مؤهَّل وهو تحت تصرف مدرب الفريق”

بقلم كريم تيغرمت
حاج رجم: “بانغورا مؤهَّل وهو تحت تصرف مدرب الفريق”
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تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، عن مستقدمه الجديد بانغورا. وأكد تأهيل هذا الأخير مع الفريق، ووضعه تحت تصرف المدرب.

وصرّح حاج رجم، للإذاعة الوطنية: “تمت تسوية كل أوراق بانغورا، وهو لاعب مؤهل مع الفريق، لكنه بحاجة للوقت من أجل التأقلم”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر: “المدرب هو الأدرى بمدى جاهزية بانغورا للشروع في خوض مبارياته مع الفريق”.

وتابع حاج رجم: “بانغورا موجود حالياً تحت تصرف المدرب الذي سيفصل في حاجته لخدماته في المباريات القادمة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/D52cn
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