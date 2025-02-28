حاج رجم: “بانغورا مؤهَّل وهو تحت تصرف مدرب الفريق”

تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، عن مستقدمه الجديد بانغورا. وأكد تأهيل هذا الأخير مع الفريق، ووضعه تحت تصرف المدرب.

وصرّح حاج رجم، للإذاعة الوطنية: “تمت تسوية كل أوراق بانغورا، وهو لاعب مؤهل مع الفريق، لكنه بحاجة للوقت من أجل التأقلم”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر: “المدرب هو الأدرى بمدى جاهزية بانغورا للشروع في خوض مبارياته مع الفريق”.

وتابع حاج رجم: “بانغورا موجود حالياً تحت تصرف المدرب الذي سيفصل في حاجته لخدماته في المباريات القادمة”.