حاج رجم: “بوميل يحظى بالثقة الكاملة من إدارة الفريق”

جدد رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، ثقته في مدرب الفريق باتريس بوميل، مؤكدا تمسكه بخدماته.

وصرح حاج رجم، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”، على هامش سحب قرعة كأس الجمهورية: المدرب باتريس بوميل يحظى بثقة إدارة النادي”.

كما أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، تمسكه بخدمات المدرب بوميل، مضيفا: “نتمنى أن نواصل مع بوميل، إلا آخر المطاف”.

وجاءت هذه التصريحات من حكيم حاج رجم، ردا عن الانتقادات، والشائعات التي تحدثت مؤخرا عن رغبة الفريق في التخلي عن المدرب باتريس بوميل، والتعاقد مع مدرب جديد.