حاج رجم: “تحضيراتنا لنهائي الكأس تجري بشكل عادي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، محمد جكيم الحاج رجم، عن سير تحضيرات فريقه لنهائي كأس الجزائر، الذي سيجمعهم بشباب بلوزداد.
وصرّح حاج رجم، في هذا الخصوص: “نُحضر لنهائي الكأس بصفة عادية، وهذا النوع من المباريات يلعب على جزئيات”.
كما أضاف: “لا يمكن لأي فريق تحديد لقب الكأس كهدف، وبالنسبة لنا هدفنا لهذا الموسم هو التتويج بلقب البطولة”.
وتابع حاج رجم: “الكأس هي من ستختار الذي سيتوّج بها، ونحن سنلعب حظوظنا إلى آخر دقيقة”.
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