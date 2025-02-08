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الرياضة

حاج رجم :”تعرضت إلى كم هائل من الشتائم وأهدي التتويج لوالدتي”

بقلم عزيز طالبي
حاج رجم :”تعرضت إلى كم هائل من الشتائم وأهدي التتويج لوالدتي”
رجم
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أهدى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حاج حكيم رجم التتويج بالكأس الممتازة لوالدته التي وصفها بـ “العزيزة على قلبه” خلال المباراة التي جرت اليوم بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وكشف حاج حكيم رجم أنه تعرض كثيرا للإنتقادات و الشتائم خلال الأسبوع الماضي في تصريح له عقب المباراة “الشكر يعود إلى الطاقم الفني و المسؤؤولين في الفريق، مر علينا أسبوع صعب جدا بحكم أن العديد من المناصرين كانوا ينتظرون استقدامات كبيرة”

كما أضاف رجم “نملك مجموعة و عملنا على تدعيمها بالبعض، يجب تشيجع اللاعبين الذين فازوا بالتتويج”

وأردف رئيس المولودية “أهدي الكأس إلى الوالدة العزيزة، بحكم أني تعرضت كم من الشتائم، حسبنا الله و نعم و الوكيل”.

كما ختم في حديثه عن استقدامه المهاجم الجديد بانغورا ” وضعنا كل الأمور في جانبا في شأن بانغورا، هو لاعب شاب و ننتظر أن يقدم الإضافة المرجوة منه”.

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