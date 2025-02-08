حاج رجم :”تعرضت إلى كم هائل من الشتائم وأهدي التتويج لوالدتي”

أهدى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حاج حكيم رجم التتويج بالكأس الممتازة لوالدته التي وصفها بـ “العزيزة على قلبه” خلال المباراة التي جرت اليوم بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وكشف حاج حكيم رجم أنه تعرض كثيرا للإنتقادات و الشتائم خلال الأسبوع الماضي في تصريح له عقب المباراة “الشكر يعود إلى الطاقم الفني و المسؤؤولين في الفريق، مر علينا أسبوع صعب جدا بحكم أن العديد من المناصرين كانوا ينتظرون استقدامات كبيرة”

كما أضاف رجم “نملك مجموعة و عملنا على تدعيمها بالبعض، يجب تشيجع اللاعبين الذين فازوا بالتتويج”

وأردف رئيس المولودية “أهدي الكأس إلى الوالدة العزيزة، بحكم أني تعرضت كم من الشتائم، حسبنا الله و نعم و الوكيل”.

كما ختم في حديثه عن استقدامه المهاجم الجديد بانغورا ” وضعنا كل الأمور في جانبا في شأن بانغورا، هو لاعب شاب و ننتظر أن يقدم الإضافة المرجوة منه”.

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