حاج رجم: “جاهزون لمواجهة شباب بلوزداد في أي ملعب”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بأن فريقه مستعد لمواجهة شباب بلوزداد، في أي ملعب تختاره إدارة هذا الأخير.

ويلتقي الشباب والمولودية يوم الأحد المقبل. في قمة الجولة الـ 13 من البطولة المحترفة. وتم برمجة الداربي بملعب “نيلسون مانديلا” غير أن بعض الأخبار تحدثت عن نقله إلى 5 جويلية.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الرابطة أي بيان بخصوص مكان الداربي. سئل حاج رجم، اليوم الأربعاء، حول قضية ملعب الداربي، الذي أثارت جدلا واسعا، وذلك، على هامش توقيع المولودية لاتفاقية رعاية مع “أريد”.

ورد رئيس المولودية: “شباب بلوزداد هو الفريق المستضيف ومن حقه الاستقبال أين يريد.. المولودية والشباب فريقان كبيرا وتجمعهما علاقة أخوية وتاريخية”.

وختم حاج رجم، تصريحاته، بخصوص الداربي الذي ينتظره الجمهور الجزائري. قائلا: ” فريقنا جاهز للمباراة ومستعدون لمواجهة شباب بلوزداد في أي مكان”.