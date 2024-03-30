حاج رجم :”حققنا تأهل صعب وأشكر الجميع الذين راسلوني بشأن ابني”

أبدى رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر حكيم حاج رجم سعادته الكبيرة بالعودة بالتأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب اتحاد خنشلة.

وقال حكيم حاج رجم في تغريدة له على تويتر “بالتوفيق من الله حققنا تأهلا صعبا من مدينة خنشلة المضيافة المعروفة برجالها وكرمها والدليل موائد الإفطار التي وفرتها السلطات وحتى العائلات البسيطة”.

كما شكر رجم الجميع الذين استفسروه عن ابنه “شكرا لجمهورنا الخيالي، اللاعبين والطاقم الفني والطبي وكل الطاقم، كما لا يفوتني أن أشكر كل من راسلني للإستفسار عن ابني الذي كان”.