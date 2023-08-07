حاج رجم: “دام العميد شامخا ورايته ترفرف عاليا”

هنأ رئيس مجلس مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، أنصار الفريق بمرور سنتين بعد المئة، عن ذكرى تأسيس النادي، المصادف لـ 7 أوت من كل سنة.

وفي تغريدة، أطلقها أمس الأحد، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” قال حاج رجم: “المولودية تتجاوز القرن بعامين.. 102”

وأضاف: “هنيئا لكل عاشق لهذا الكيان الغالي والذي تجاوز القرن من الزمن بعامين كاملين، ستبقى المولودية مصدر فخرٍ واعتزاز لكل من حمل في قلبه ذرة من حبها.”

وختم رئيس المولودية: “دام “العميد” شامخا ورايته ترفرف عاليا ودام لنا شرف خدمته”.

المولودية تتجاوز القرن بعامين 🟩102🟥

هنيئا لكل عاشق لهذا الكيان الغالي والذي تجاوز القرن من الزمن بعامين كاملين، ستبقى المولودية مصدر فخرٍ واعتزاز لكل من حمل في قلبه ذرة من حبها.

دام “العميد” شامخا ورايته ترفرف عاليا ودام لنا شرف خدمته 💚❤️ pic.twitter.com/YRxZaslCE8

— حاج رجم محمد حكيم – HADJ REDJEM Mohamed Hakim (@hadj_redjem) August 6, 2023