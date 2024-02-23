حاج رجم: “سنجري تحضيراتنا للموسم المقبل بالمركز الجديد لتكوين الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، بأن فريقه سيجري تحضيراته الصيفية للموسم المقبل بالمركز الجديد لتكوين الفريق.
وصرح حاج رجم، في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الأشغال بمركز تكوين الفريق انتهت بنسبة 90%”.
كما أضاف: “الفريق سيجري تحضيراته الصيفية المقبلة للموسم الجديد في المركز الجديد لتكوين الفريق”.
وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم: “مركز التكوين يتضمن ملعبين واحد معشوشب طبيعيا، والآخر بعشب اصطناعي”.
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