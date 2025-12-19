حاج رجم: “سنجعل من هزيمة الرويسات درسا ونعود أقوى بدعم شعب المولودية”

أكد رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، أن الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق، رغم قساوتها، تبقى واردة في عالم كرة القدم، داعيا إلى التعامل معها كدرس إيجابي يعزز مسار النادي ولا يؤثر على ما تحقق من نتائج وإنجازات في الفترة الماضية.

وأوضح حاج رجم، في منشور له عبر حسابه الشخصي على منصة إنستغرام، أن “الخسارة لطالما كانت مرة، خاصة في ناد كبير مثل مولودية الجزائر، لكن يجب أن نجعل منها درسا يقوينا لا عثرة تكسر ما تم بناؤه لحد الآن”، مشيدا بالعمل الجماعي الذي ساهم في النتائج الإيجابية، من لاعبين وطاقم فني وإدارة، إضافة إلى الأنصار.

وأضاف المتحدث أن “كل عاشق للمولودية يريد أن يرى فريقه في أفضل حالاته، ومن حق المناصر البسيط الانتقاد البنّاء عند أي نتيجة سلبية”، مؤكدا في المقابل أن “المتربصين لا مكان لهم اليوم، ومحاولات التشويش على الفريق مرفوضة مهما كانت قساوة الخسارة”.

وذكّر رئيس مجلس الإدارة بأن “المولودية حققت قبل هذه الخسارة أفضل انطلاقة في تاريخ البطولة خلال أول تسع مباريات، بتعادل وثماني انتصارات متتالية”، مشيرا إلى أن الفريق “يتصدر الترتيب بفارق مريح من النقاط مع ثلاث مباريات متأخرة”.

وختم حاج رجم رسالته بالتأكيد على أن “المولودية تتصدر البطولة للموسم الثالث على التوالي، وخلال أربع سنوات من العمل لم يتراجع النادي يوما”، مضيفا: “سنحمي الفريق واللاعبين والطاقم الفني، وسنعود أقوى بحول الله، وبدعم شعب العميد ستكون المولودية دائما أقوى”.