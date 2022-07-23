حاج رجم: “سوناطراك طلبوا مني النجمة الثانية للمولودية”

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الحكيم حاج رجم، الأهداف المسطرة من الشركة المالكة للفريق في المواسم المقبلة.

وصرح حاج رجم، خلال ندوته الصحفية: “الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك طلب مني تتويج المولودية بالنجمة الثانية”.

كما أضاف: “لقد حدد لي هدفنا للسنوات الثلاثة المقبلة على أقصى تقدير، تتويج المولودية بكأس افريقيا”.

وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الحكيم حاج رجم: “أتمنى أن نكون على قدر هذا التحدي”.