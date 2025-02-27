حاج رجم: “عبد اللاوي أخطأ والأهم أنه اعتذر”

عاد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، للحديث عن قضية قائد الفريق أيوب عبد اللاوي، أين أدان تصرفه في مباراة شباب بلوزداد، وثمن في نفس الوقت اعتذاره.

وصرح حاج رجم، اليوم الخميس: “الاعتذار من شيم الرجال، وعبد اللاوي، أخطأ مثل العديد من اللاعبين”.

كما أضاف: “نحن ضد مثل هذه التصرفات، من أجل الأطفال، لكن يبقى ان عبد اللاوي، قائد مولودية الجزائر، والأهم أنه اعتذر”.

يذكر أن أيوب عبد اللاوي، قدم اعتذار رسمي، عقب تلفظه بكلام فاحش، والذي كلفه عقوبة الايقاف لستة مباريات كاملة.