حاج رجم في قطر لحضور قرعة “الشامبينز ليغ”

غادر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، أرض الوطن باتجاه العاصمة القطرية الدوحة، من أجل حضور قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة العميد، في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن حاج رجم، سافر إلى الدوحة، لحضور مراسم قرعة الدور الربع نهائي من منافسات رابطة أبطال إفريقيا.

ويُرتقب أن تجري قرعة ربع نهائي “الشامبينز ليغ” غدا الخميس، بداية من الساعة الـ 16:00 مساء بتوقيت الجزائر.

وتأهلت المولودية إلى هذا الدور في وصافة المجموعة الأولى. الأمر الذي يضعها في مواجهة محتملة أمام أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى. ويتعلق الأمر بكل من أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، والترجي التونسي والجيش المغربي.

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