حاج رجم: “كل ما يمس اتحاد العاصمة يمس المولودية.. والجزائر لن تتخلى عن مبادئها”

أعلن رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، تضامنه وكل أسرة العميد، مع الغريم اتحاد العاصمة، في الظلم التي تعرض له من طرف “الكاف” في القميص الذي يحمل “الخريطة المزعومة” لنادي نهضة بركان.

وعلى هامش مشاركته أمس الاثنين، في اليوم الدراسي حول “ثقافة المناصرة : الواقع والرهانات” أمس الاثنين. بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي “محمد بوضياف” بالعاصمة، قال حاج رجم: “تضامننا لا مشروط وقوي مع اتحاد العاصمة”.

وواصل رئيس العميد: “كجزائريين نتضامن مع اتحاد العاصمة.. كإدارة وكلاعبين وكل ما يصل اتحاد العاصمة يصل مولودية الجزائر والفرق الأخرى”.

مضيفا: “لأن اليوم أصبحت المشكلة، مشكلة سيادة ومبادئ، والجزائر معروفة أنها لا تتسامح مع مبادئها”.

وختم رئيس النادي العاصمي: “هذا فخر لنا كجزائريين وخير دليل الأزمة الأخيرة لاتحاد العاصمة، كل الجزائرين وقفوا وقفة رجل واحد من أجل المبادئ.”